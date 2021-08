Mehr Menschen in den Sattel zu bringen: Das ist das Ziel eines Konzepts der Stadtverwaltung für den Radverkehr. Als erstes sind jetzt die Bürger gefragt.

Was stört Radfahrer in Frankenthal? Wo treten Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern auf? Wo fehlen Abstellmöglichkeiten? Antworten und Anregungen zu diesen und anderen Fragen will die Stadtverwaltung mit einer Online-Umfrage auf www.frankenthal.de/radverkehr sammeln. Wer seine Meinung äußern will, kann das bis einschließlich Freitag, 10. September, tun.

In Frankenthal sind laut Verwaltung im Vergleich mit anderen Kommunen viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Das Radwegenetz sei allerdings veraltet, zudem gebe es Unfallschwerpunkte mit Beteiligung von Fahrradfahrern. Diese Baustellen soll ein neues Radverkehrskonzept anpacken. Neben der Umfrage beschäftigt sich eine neu gegründete Arbeitsgruppe aus Vertretern der Verwaltung, des Stadtrats, des Beirats für Menschen mit Behinderung und des Seniorenbeirats mit dem Thema Radverkehr.

Finanziert werden sollen die Verbesserungsbemühungen unter anderem mit einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Güterverkehr, das Teil des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung ist und gezielt Kommunen unterstützen soll, mehr Menschen zum Radfahren zu bewegen. Die Verwaltung rechnet damit, dass das Konzept, das von einem externen Büro und mit Bürgerbeteiligung erarbeitet wird, 2022 vorliegt.