Wie sicher und gut kommt man als Fahrradfahrer durch die Stadt? Dazu befragt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) seit zehn Jahren bundesweit Alltagsexperten. Radfahrer können auf der Webseite fahrradklima-test.adfc.de noch bis 30. November ihre Stadt bewerten. Ziel des Fahrradklima-Tests ist es, einen möglichst guten Überblick zu bekommen und so Veränderungen mitzugestalten. Der ADFC Frankenthal beteiligt sich mit einer Umfrage auf dem Rathausplatz am 25. November von 10 bis 12 Uhr, an der Aktion. Man rufe alle dazu auf, am Fahrradklima-Test teilzunehmen und somit den Politikern den notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen, heißt es in einer Mitteilung. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist nach eigener Darstellung eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans gefördert.