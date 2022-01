Was haben Gemeindemitglieder in den zurückliegenden Monaten besonders vermisst? Wie leben sie ihren Glauben? Und welche Erwartungen haben sie an die Pfarrei? Das will das Seelsorgeteam von Heilige Dreifaltigkeit mit einer Umfrage herausfinden.

Das Seelsorgeteam der Frankenthaler Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit hat einen Fragebogen entworfen, bei dem das Leben in den Gemeinden während und nach der Corona-Pandemie thematisiert wird. „Das Gemeindeleben ist ausgebremst worden; manche sprechen sogar von einer Krise“, heißt es in dem einleitenden Text. Auch wenn wieder Gottesdienste gefeiert würden, so fehlten doch darüber hinaus viele Möglichkeiten der Begegnung. Die Pfarrei wünscht sich Anregungen von der Basis, um die Zeit nach der Pandemie mit neuem Leben zu füllen. Der Leitende Pfarrer Stefan Mühl hofft auf eine rege Beteiligung an der Aktion.

Umfrage auch im Netz

Der Fragebogen wurde mit der Dezember-Ausgabe des Monatsheftes „aktuell“ allen Haushalten der Pfarrei zugestellt. Er liegt auch in oder an den katholischen Kirchen zum Mitnehmen aus. Bis zum 15. Januar können die ausgefüllten Bogen entweder im Pfarrbüro in der Vierlingstraße abgegeben oder in den Briefkasten der früheren Kontaktstellen und bei der Kirche in Mörsch eingeworfen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, unter dem Link https://www.umfrageonline.com/c/ymk4ijfw. online an der Umfrage teilzunehmen. Die Rückmeldung kann entweder anonym erfolgen oder mit den persönlichen Kontaktdaten versehen werden.