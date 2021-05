Die Corona-Pandemie hat Frankenthaler Sportvereinen einen erheblichen Mitgliederschwund beschert. Es fehlen Einnahmen von bis zu 50.000 Euro. Die Klubs wünschen sich Finanzhilfe und ein rasches Öffnen ihrer Trainingsstätten.

Dieses Meinungsbild ist das Ergebnis einer Umfrage der Verwaltung, an der sich 19 Vereine beteiligt haben und die Teil des Sportberichts 2020 ist. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) fand in der Sitzung des Sportausschusses am Dienstag anerkennende Worte für die Vereine, die in schwierigen Zeiten alles getan hätten, um ihren Mitgliedern Sport zu ermöglichen und sie bei Laune zu halten. Dem Sportbericht ist zu entnehmen, dass in Frankenthal 56 Sportvereine mit 14.735 Mitgliedern existieren. Am größten ist die Sektion des Deutschen Alpenvereins mit 1647 Mitgliedern, während der Angel-Club Rheinfischer als kleinster Verein lediglich zwölf Mitglieder zählt.

Laura Spieß (SPD) sprach die Situation des Kanu- und Segelclubs an, der den im Eigentum der Firma Willersinn stehenden Silbersee nicht mehr nutzen dürfe und bereits mehr als 50 Mitglieder verloren habe. Auf der Suche nach einem neuen Gewässer habe der Verein am zu Baden-Württemberg gehörenden Kollersee bei Otterstadt ein Refugium gefunden, wenngleich die dortige Steganlage nicht optimal sei, informierte OB Hebich.

Hebich: Lage schwierig

Gunther Koch (SPD) thematisierte Nutzungskonflikte bei den Sportplätzen in Studernheim und Mörsch. Hebich bezeichnete die Lage als schwierig, nachdem Vatanspor Frankenthal nicht mehr auf dem sanierungsbedürftigen Tennenplatz an der Friedrich-Ebert-Schule spiele und nach Mörsch gewechselt sei. Der ASV habe die Benutzung der Toilettenanlage abgelehnt, eine Ersatzlösung sei wegen der sehr problematischen Entwässerungssituation mit hohem Aufwand verbunden. In Studernheim, wo als neuer Verein auch der FC Arabia trainieren wolle, sei geplant, einen Container aufzustellen. Ein geeigneter Standort auf einer befestigten Fläche werde noch gesucht.

600.000 Euro für Unterhalt

Lucia Garstka (Grüne/Offene Liste) lenkte den Blick auf die bei der DLRG ausgefallenen Schwimmkurse und die immer längere Warteliste. „Da kann ich keine großen Hoffnungen machen“, erklärte der OB. Auch wenn die Bäder wieder öffneten, gebe es kaum noch freie Zeitfenster. Manche Vereine sollten stärker unterstützt werden, fand Garstka und machte sich für eine Priorisierung des TuS Flomersheim stark, weil der Verein Probleme mit seinem Rasenplatz habe. Ein Bodengutachten dazu liege nun vor, hieß es von der Verwaltung.

Für Unterhalt und Pflege von neun Sportstätten – Ostparkstadion, Sporthalle Am Kanal sowie die Plätze in den Vororten, am Pfalzinstitut und an der Friedrich-Ebert-Schule – hat die Verwaltung 2020 knapp 600.000 Euro ausgegeben. Um Sportgeräte für ihre Jugendabteilungen anschaffen zu können, erhalten acht Vereine in diesem Jahr 9379 Euro, wobei der nach den Richtlinien maximale Förderbetrag (24.012 Euro) nicht voll ausgeschöpft wurde.

Städtische Beihilfen für die Unterhaltung eigener Sportanlagen werden nach einstimmigem Beschluss des Ausschusses mit einem Gesamtvolumen von rund 53.000 Euro an 16 Vereine ausgeschüttet. Am meisten Geld bekommen die VT (12.281 Euro), die TG (8561 Euro), die DJK Schwarz-Weiß (6985 Euro) und die DJK Eppstein (6078 Euro). Die Sätze hätten wegen Auflagen seitens der Aufsichtsbehörde nicht erhöht werden können, sagte OB Hebich.

Verzicht auf Granulat

Ob Kunstrasenplätze überhaupt noch wirtschaftlich seien, wollte Baha Gürüz (Grüne/Offene Liste) wissen. Eine Rückkehr zum Tennenplatz werde es nicht geben, erklärte Oberbürgermeister Hebich. „Keine Mannschaft will darauf spielen.“ Auch bei starker Beanspruchung lasse sich mit einem Pflegekonzept aus dem Kunstrasen das Optimale herausholen.

Künftig wolle man auf Granulat, das wegen seiner Mikroplastikanteile in der Kritik sei, ganz verzichten und nur noch Sand nachfüllen. Auch Kunstrasenplätze zeigten Verschleißerscheinungen – so beim TSV Eppstein, wo allerdings die normale Nutzungsdauer von zehn Jahren bereits überschritten sei. Der Platz werde seit 13 Jahren sehr intensiv bespielt, ergänzte Uwe Klodt (SPD).