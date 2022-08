In die Debatte um den Wegfall einer Abbiegespur auf das Gelände von Pfalzgas kommt nun doch noch einmal Bewegung. Wie die RHEINPFALZ auf Nachfrage von der Stadt erfährt, hat es Gespräche von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Pfalzgas-Chef Martin Weinzierl gegeben. Vereinbart sei ein Ortstermin mit den Mitgliedern des Stadtrats, um Kompromissmöglichkeiten auszuloten. CDU-Stadtrat Michael Baumann hatte beispielsweise vorgeschlagen, einen gewissen Raum zum Linksabbiegen auf das Firmengelände per Haltebarke freizuhalten. Einen Termin für das Treffen vor Ort nennt die Verwaltung nicht.

Um den Verkehrsknotenpunkt Wormser Straße/Industriestraße/Wilhelm-Hauff-Straße zu entlasten – und damit für weniger Staus und Unfallgefahr zu sorgen – hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause für einen rund eine Million Euro teuren Umbau votiert. Weinzierl hatte im Vorfeld der Sitzung Kritik an den Plänen geäußert, den Umbau an sich aber begrüßt. Um die Spur aus der Industriestraße nach links zur Autobahn zu verlängern, soll der Linksabbiegerstreifen, der aus Richtung Wormser Straße zur Pfalzgas führt, wegfallen. Für rund 100 Fahrzeuge täglich bedeute das Umwege und Zeitverlust. Diese Änderung erfolge entgegen des fachtechnischen Rats, hatte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der Sitzung betont.