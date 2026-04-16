„Aus aktuellem innen- und geopolitischen Anlass“, meint Ulrich Tukur, heiße seine neue Show „Tohuwabohu!“. Mit seiner Band, den Rhythmus-Boys, gastierte der Schauspieler, Musiker und gebürtige Viernheimer am Mittwoch im fast ausverkauften Mannheimer Capitol.

Die kurios erweiterte Schöpfungsgeschichte, die sie gemeinsam erzählen, hat zu Zeiten, da der US-Präsident Donald Trump sich als blonder Christus inszeniert, etwas an Witz verloren, ist aber auf keinen Fall ernst zu nehmen. Gott, heißt es zu Anfang der Show, begleitet von grellem Blitz und grollendem Donner, habe bald nach Himmel und Erde die Musik, die Instrumente und die Musikanten erschaffen, um sie zum Klingen zu bringen und die Schöpfung in höchsten Tönen zu preisen. Namentlich den Gitarristen Hardy Kayser, den großen Bassisten Günter Märtens, den kleinen Schlagzeuger Karl-Friedrich Mews und den gut aussehenden Pianisten und Frontmann Ulrich Tukur. „Und er nannte die Kreaturen, die da leibhaftig vor ihm standen: Rhythmus-Boys.“

Sie sind schon ein skurriles Quartett und eines, dessen Eigenarten von ihrem Bandleader immer wieder betont und befeuert werden. Märtens mit 2,08 Meter fast so groß wie sein Kontrabass und zu allem Überfluss ausgestattet mit einem hohen Zylinder, wie ein Sargtischler im „wilden“ Western, „Kalle“ Mews dagegen so klein, dass er sich samt Melone problemlos hinter seinem Drumset verstecken kann, Kayser in einer Pagen- oder Liftboy-Uniform wie Spirou, und Tukur im weißen, maßgeschneiderten Anzug samt Gamaschen und „Kreissäge“ à la Maurice Chevalier.

Aus Viernheim stammt Ulrich Tukur, aber man sieht es ihm nicht an, möchte man sagen. Hin und wieder lugt jedoch eine gewisse Verbundenheit mit der Region hervor, wenn er im Capitol den Kollersee oder den Gänsedrecksee im Binsfeld erwähnt, ein paar Worte Monnemerisch babbelt oder einen Song („What a Diff’rence a Day Made“) seiner Heidelberger Cousine widmet. Ähnlich wie im HR-„Tatort“ als Kommissar Felix Murot erscheint er auch auf der Bühne als Mann von Welt, der wahlweise Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Weanerisch oder Schwyzerdütsch spricht. Er wirkt, als wäre er überall zu Hause und eher in der Vergangenheit als im Heute.

Genau damit betreibt er im Capitol auch sein Spiel. Wenn er dem Publikum das Blaue vom Himmel erzählt und erst für sich und dann für seine Begleiter abenteuerliche Lebensläufe erfindet, die vor allem ihn selbst bedeutend älter erscheinen lassen, als die nunmehr 68 Jahre, die er in Wirklichkeit zählt. Von Viernheim ist dann auch nicht mehr die Rede, sondern von Bielefeld, wo er vor über 100 Jahren bei den Dr.-Oetker-Werken in der Backpulverabteilung gearbeitet haben will. Die Komponisten, die hinter den Songs stehen, die er und die Boys auf die Bühne bringen, von Irving Berlin bis Cole Porter will er nicht nur noch persönlich gekannt haben, sondern durchaus eng mit ihnen verbunden gewesen sein. US-Jazzstandards wie „Just One of Those Things“ oder „Tuxedo Junction“ sind von seinen vermeintlichen Vertrauten zu hören. Oder „Puttin’ on the Ritz“, von Tukur verballhornt als „Putin in the Ritz“, übersetzt mit „Wladimir in der Klemme“ und ergänzt um die deutlichen Worte: „Wir machen keine Musik für Arschlöcher, sondern für ein bezauberndes Publikum, das etwas vom Leben versteht!“ Nicht selten geraten seine Ansagen länger, als die Songs dazwischen, zu denen auch, glasklar arrangiert, deutsche Titel von „Von acht bis um acht“ bis „Es war ein Mädchen und ein Matrose“ zählen.

Tatsächlich gerät die Musik aber fast in den Hintergrund angesichts dessen, was das Quartett noch darüber hinaus auf der Bühne zu bieten hat. Tänzerische, akrobatische, humoristische Einlagen, die Günter Märtens zu höchster Vollendung bringt, wenn er zum Foxtrott „Skandal im Harem“ einen veritablen Bauchtanz vorführt oder zur Ausnahme-Rocknummer „Let’s Spend the Night Together“ genauso exaltiert tanzt wie der ewig agile Kollege Mick Jagger. Ulrich Tukur selbst bietet ohnehin mehr als nur Gesang, Klavier und Akkordeon, sondern Lyrik, Vortragskunst und Entertainment obendrein. Eigentlich jedem, der den Schauspieler Tukur mag, könnten auch seine Konzerte gefallen.