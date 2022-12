Frankenthal liegt nach Angaben von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) die Anfrage einer ukrainischen Kommune vor, eine Städtepartnerschaft einzugehen. Im Haupt- und Finanzausschuss sagte er auf Anfrage der Fraktion Grüne/Offene Liste, dass es sich um das nordukrainische Nizhyn handele. Geplant sei, Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei einer Telefon- oder Videokonferenz zu erörtern, so Hebich. Einstweilen habe Frankenthal die Möglichkeit, über die Kontakte der polnischen Partnerstadt Sopot direkt Hilfsgüter ins Kriegsland bringen zu lassen. Hebich erinnerte an die bereits erfolgte Lieferung von Betten nach Sopot, von der auch benachbarte Gemeinden bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge profitiert hätten. Die Grünen hatten sich auch nach dem Stand der Kontakte in die weiteren Partnerstädte Frankenthals erkundigt. Nach Auskunft des OB sollen diese nach der pandemiebedingten Pause belebt werden. Hebich nannte als Beispiel den Austausch mit Auszubildenden der Verwaltung in Strausberg (Brandenburg). Nach langer Zeit gebe es aus Colombes (Frankreich) eine Anfrage wegen eines möglichen Austauschs von Schülern. Dieser finde weiterhin seitens des Albert-Einstein-Gymnasiums mit Rosolini (Italien) statt.