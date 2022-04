Als ein Zeichen der Solidarität weht vor den drei großen katholischen Kirchen der Stadt, in denen regelmäßig Sonntagsgottesdienste gefeiert werden – St. Ludwig, St. Thomas Morus in Flomersheim und St. Jakobus im Pilgerpfad – sowie vor St. Dreifaltigkeit auf dem Rathausplatz die ukrainische Nationalflagge. Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit will damit nach Mitteilung von Pfarrer Stefan Mühl auch den Respekt für das ukrainische Volk bekunden, das sich seit acht Wochen im Kriegszustand befinde und nach wie vor brutaler Aggression ausgesetzt sei. „Dass die Flaggen gerade an Ostern gehisst wurden, soll auch Ausdruck der österlichen Hoffnung auf Frieden sein“, betont der katholische Geistliche. In den Gottesdiensten an den Feiertagen sei der Opfer dieses Krieges gedacht und für Frieden in der Ukraine und weltweit gebetet worden.