Um Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, die in den nächsten Wochen möglicherweise nach Frankenthal kommen, plant die Stadt einen Aufruf an Bürger mit der Bitte, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Unabhängig vom Herkunftsland sei Frankenthal immer auf die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet. Aktuell gehe man davon aus, dass Menschen aus der Ukraine zunächst in Nachbarländer fliehen. Diejenigen, die nach Deutschland kommen, müssten sich, wie alle Geflüchteten, in einer Erstaufnahmeeinrichtung melden und würden dann nach dem Verteilschlüssel einem Bundesland zugeordnet. Das Bundesinnenministerium hat allerdings angekündigt, dass die EU ein vereinfachtes Verfahren für Kriegsflüchtlinge anwenden will.

Kolpingsfamilie hilft Kindern

Die Anteilnahme am Schicksal des Landes, in dem seit vergangenen nach dem Einmarsch russischer Truppen Krieg herrscht, ist groß. Die Kolpingsfamilie Mörsch und Frankenthal ruft gezielt zu Spenden für Kinder auf der Flucht auf. Dazu ist bei der Sparkasse Rhein-Haardt ein Konto eingerichtet mit der IBAN DE 94 5465 1240 0005 8967 09. Das Geld soll über Kolping International weitergeleitet werden, sagt der Vorsitzende der hiesigen Kolpingsfamilie, Stefan Krantz. Fragen zu der Aktion können per E-Mail an info@kolping-moersch-ft.de gestellt werden. Einzelhändlerin Carmen Noppenberger hat in ihrem Geschäft „Mode am Rathausplatz“ eine Spendenbox aufgestellt. Das Geld soll für den Fall, dass ukrainische Flüchtlinge in die Region kommen, direkt an Familien ausgegeben werden.

Friedensgebete in Kirche

Als Ausdruck der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine lädt die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in dieser Woche jeden Tag (außer Sonntag) um 12 Uhr zu einem kurzen Friedensgebet in die St. Dreifaltigkeitskirche (Rathausplatz) ein.