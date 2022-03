Camping-Gaskocher, Verbandszeug, Konserven, Handyladekabel: Auf der Webseite ft-hilft.de haben die Pfadfinder John F. Kennedy eine Liste von Hilfsgütern zusammengestellt. Alle Waren sollen mit einem Konvoi, dem sich auch die Pfadfinder aus Frankenthal mit einem Kleinbus anschließen, an die ukrainische Grenze gebracht werden. Auf dem Rückweg werde man Geflüchtete mit nach Deutschland nehmen, wo bereits Wohnungen organisiert seien, teilt der JFK-Geschäftsführer Leon Arbeiter mit. Die Frankenthaler Gruppe schließe sich dem Hilfsnetzwerk Goro München an. Wer Hilfsgüter abgeben will, kann das am Freitag, 4. März, von 16 bis 21 Uhr, und am Samstag, 5. März, 12 bis 20 Uhr, im Dathenushaus tun.

Unterstützung für Willersinn-Stiftung

Für die Menschen in der Ukraine macht sich auch der ASV Mörsch stark, der die Hilfsaktion der Willersinn-Stiftung unterstützt. Der Verein bittet um Spenden von Hygieneartikeln, Verbandsmaterial, Masken, Handschuhen, haltbaren Lebensmitteln, Kleidung, Spielsachen, Schlafsäcken, Isomatten und Decken sowie Tierfutter. Der Verein bittet darum, alles für einen platzsparenden und sicheren Transport in Kisten und Kartons zu verpacken. Die Abgabe der Spenden ist am Samstag, 12. März, 11 bis 12 Uhr, möglich.