Die 66 freiwilligen Helfer des Frankenthaler Ortsverbands des Technischen Hilfswerkes (THW) stehen für einen möglichen Einsatz im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine in den Startlöchern. Bei Bedarf gebe es eine ganze Reihe von Einsatzoptionen, erläutert THW-Ortsbeauftragter Lukas Kalnik.

„Bisher ist die Lage in Frankenthal relativ ruhig, konkrete Anforderungen sind noch nicht an uns herangetragen worden“, berichtet Kalnik gegenüber der RHEINPFALZ. Denkbar sei beispielsweise die Unterstützung bei der Errichtung von Notunterkünften für Kriegsflüchtlinge. Auch wenn für die kritische Infrastruktur eine Stromversorgung hergestellt werden müsse, könne das THW angefordert werden, so Kalnik. Personal und Fahrzeuge stünden zudem für den Transport von Hilfsgütern innerhalb Deutschlands zur Verfügung. Im Einsatzfall setze er auf die bewährte Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen.

Zustrom weiterer Freiwilliger

Das THW Frankenthal habe aufgerüstet und in der jüngsten Vergangenheit mehrere neue Fahrzeuge bekommen, so Kalnik. „Wir wollen unsere Kompetenzen weiter ausbauen.“ Mit Blick auf den Zustrom weiterer Freiwilliger sei die Unterkunft in der Mahlastraße an ihre räumlichen Grenzen gestoßen. Kalnik hofft, dass zusammen mit der Stadt in naher Zukunft eine akzeptable Lösung gefunden werden kann.