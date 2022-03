Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine bereitet sich die Stadt nach eigenen Angaben auf die Ankunft von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet vor. Zusätzlich zu eigenen Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften und angemieteten Wohnungen ruft die Verwaltung die Frankenthaler auf, ihr mögliche Alternativen zu melden.

OB fordert Bürger zur Hilfe auf

Derzeit sei unklar, wie viele Menschen in Deutschland ankommen und wie sie auf die Kommunen verteilt würden. In Frankenthal stünden 130 freie Plätze zur Verfügung, bei Bedarf könne die Kapazität auf 200 erhöht werden, teilte die Stadt mit. „Wir stehen solidarisch hinter den Menschen in der Ukraine und möchten Bedürftigen ein gutes Ankommen in Frankenthal ermöglichen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger dabei um Unterstützung“, appelliert Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU).

Stadt sammelt und koordiniert Angebote

Die Verwaltung erwartet, dass vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen aus der Ukraine fliehen. Sie sollen möglichst in Wohnungen untergebracht werden. Angebote nimmt der Bereich Familie, Jugend und Soziales entgegen. Ansprechpartner sind Lisa Oberle, Telefon 06233 89-616, und Dieter Bordune, Telefon 06233 89-247. E-Mail-Kontakt: familiejugendundsoziales@frankenthal.de. Die Stadt sammele die Angebote und koordiniere deren Nutzung im Bedarfsfall.

