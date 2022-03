In Sopot, Frankenthals Partnerstadt an der polnischen Ostseeküste, werden nach Angaben von Verwaltungschef Jacek Karnowski aktuell bereits rund 2000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine versorgt. Wie der 58 Jahre alte Stadtpräsident im RHEINPFALZ-Interview berichtet, wurde innerhalb kurzer Zeit ein Hilfezentrum für die Menschen – meist Frauen mit Kindern – eingerichtet, wo sie Polnischunterricht, aber auch psychologische Hilfe bekommen. Karnowski geht davon aus, dass die Ukrainer länger in Sopot bleiben werden. Seine Befürchtung nach den verheerenden Angriffen der russischen Truppen: „Viele von ihnen werden nichts haben, wohin sie zurückkehren können.“ Dankbar ist Jacek Karnowski für die handfeste Unterstützung aus Frankenthal, das Hilfsgüter im Wert von bis zu 25.000 Euro zur Verfügung stellt: „Auf Frankenthal können wir immer zählen“, betont der Politiker. Karnowski ist begeistert davon, wie ganz Polen die Herausforderung angenommen und bislang gut zwei Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen hat. Aber er mahnt auch Lösungen für die Zeit an, wenn „immer weniger Menschen die Kraft haben, diese schwierige Arbeit zu leisten“. In ihrer Verurteilung der Attacke Putins sind sich die Sopoter nach Karnowskis Darstellung einig. Die Stadt hat sogar ihre Partnerschaft mit der russischen Stadt Peterhof in der Nähe von Sankt Petersburg gekündigt.

