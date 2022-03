Die Pfadfinder des VCP-Stamms Martin Luther King wollen Hilfesuchende aus der Ukraine unterstützen. Geplant ist nach Angaben der Organisatoren, Sach- und Geldspenden entgegenzunehmen und an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. Unterstützt werden die Pfadfinder von den Stadtwerken Frankenthal: mit einer Geldspende in Höhe von 10.000 Euro und mehreren Fahrzeugen für den Transport. Laut dem Unternehmen haben sich auch zwei Mitarbeiter der Stadtwerke bereit erklärt, den Konvoi zu begleiten. Darunter sei einer, der fließend Russisch und Ukrainisch spreche. Die Pfadfinder konzentrieren sich bei ihrer Sammlung auf haltbare Lebensmittel, Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Taschenlampen, Batterien, rezeptfreie Medikamente und Verbandsmaterial. Die Abgabe von Spenden ist am Dienstag, 15. März, 10 bis 20 Uhr, im Dathenushaus (Kanalstraße 4) möglich. Geldspenden können auf das Konto des Freundes- und Förderkreises des VCP-Stamms Martin Luther King eingezahlt werden, IBAN DE10 5465 1240 0240 0415 74 (Sparkasse Rhein-Haardt), Verwendungszweck: Pfadfinder helfen der Ukraine.