Als russische Truppen am 24. Februar das Nachbarland Ukraine überfallen, erschüttert das auch viele Menschen in Frankenthal. Privatleute, Vereine, Schulen, Kirchengemeinden wollen helfen – im Land und hier in der Stadt, wo immer noch mehr als 400 Geflüchtete leben.

Medikamente, Nahrungsmittel und Kleidung: Zahlreiche Hilfstransporte machen sich Ende Februar und Anfang März von Frankenthal aus auf den Weg Richtung Osten. 3100 Kilometer legen zwei junge Pfadfinder in knapp zwei Tagen und zwei Nächten zurück um Spenden zur Grenze der Ukraine zu bringen. Auf dem Heimweg bringen sie sieben Menschen auf der Flucht mit nach Deutschland. Ein Beispiel von vielen. Menschen spenden Geld und Waren. Etliche Frankenthaler nehmen in der ersten Welle der Hilfsbereitschaft Kriegsflüchtlinge in ihren Häusern auf. Im Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation finden neun hörgeschädigte Kinder aus Kiew mit ihren Angehörigen Zuflucht. Dank des Engagements im Kollegium können sie bald so etwas wie einen neuen Alltag leben – mit Schulbesuch und Vereinssport.

In den ersten Tagen des Krieges rechnet wohl keiner damit, wie lange und wie verheerend die Kämpfe in der Ukraine sein werden. Auch wenn die Verwaltung im Frühjahr Vorbereitungen für ein Notlager trifft, ist bald klar: Es braucht keine Feldbetten in Sporthallen, sondern Wohnungen, in denen Frauen, Kinder und Alte ein Zuhause auf Zeit finden. Denn eine Dauerlösung sind die Privatunterkünfte häufig nicht. Doch der Platz in den Unterkünften der Stadt wird eng, Ende des Jahres sind sie so gut wie voll. Händeringend werden neue Objekte – nicht nur für Geflüchtete aus der Ukraine – gesucht. Ab Juni beantragen bedürftige Menschen aus der Ukraine ihre finanzielle Unterstützung beim Jobcenter. Das sorgt für etwas Entlastung in der Verwaltung, die bei der Aufnahme zeitweise an Grenzen stößt.

Betten für Sopot

Auch für die Tafel mit ihrem Team aus Freiwilligen ist die Versorgung der vielen neuen (und bisherigen) Bedürftigen eine enorme Herausforderung: Im April gibt es einen Aufnahmestopp. 120 Geflüchtete aus der Ukraine bekommen zu diesem Zeitpunkt Lebensmitteln von der Einrichtung, 1700 Personen nutzen das ehrenamtliche Angebot insgesamt.

Mehrere Hundert Menschen kommen nach Frankenthal – Tausende Ukrainer suchen nach dem Ausbruch des Krieges Zuflucht im Nachbarland Polen. Innerhalb kurzer Zeit wird auch in der Partnerstadt Sopot ein Hilfezentrum aufgebaut. Frankenthal stellt dafür unter anderem Betten und Matratzen zur Verfügung. Ende des Jahres erreicht das Rathaus eine Anfrage aus Nizhyn. Die nordukrainische Kommune möchte eine Städtepartnerschaft eingehen. Gespräche dazu sollen folgen.