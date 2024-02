Zwei Jahre Krieg in der Ukraine: Mit einem ökumenischen Gottesdienst und einer Aktion von Menschen aus der Ukraine, die in Frankenthal leben, wird am Samstag, 24. Februar, an den Jahrestag des russischen Angriffs erinnert. Die katholischen und protestantischen Kirchengemeinden laden gemeinsam mit der Stadtverwaltung zu einem Friedensgottesdienst um 12 Uhr in der Kirche St. Dreifaltigkeit auf dem Rathausplatz ein. Neben der Predigt von Pfarrerin Heike Rauber (Protestantische Pfarrgemeinde Pilgerpfad) und Pfarrer Andreas Rubel (Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit) ist eine Rede von Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) zum Gedenken an die Opfer und aller vom Krieg betroffenen Menschen geplant. Mit einem Stand auf dem Rathausplatz informieren in Frankenthal lebende Ukrainer an diesem Tag von 10 bis 13 Uhr über ihr Heimatland. Die Initiative „Integration ins Leben Frankenthal“ möchten damit ein Zeichen der Erinnerung, aber auch der Dankbarkeit gegenüber der Frankenthaler Stadtgesellschaft setzen, heißt es in der Ankündigung.