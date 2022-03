Auch die Gewerkschaften rufen zur Hilfe für die Betroffenen der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine auf. Das Thema prägte die DGB-Stadtverbandskonferenz. Die im DGB vertretenen Gewerkschaften würden mit dem Verein „Gewerkschaften helfen“ Partner in der Ukraine unterstützen, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Rüdiger Stein. Die Hilfe werde von Berlin aus koordiniert. Unter dem Stichwort „Gewerkschaftliche Ukraine-Hilfe“ wird zu Geldspenden aufgerufen. Diese würden für die Grundversorgung und die medizinische Hilfe verwendet. Auch in Gewerkschaftshäusern in der Westukraine finden Geflüchtete laut Stein derzeit Unterschlupf. Vertreter aus Frankenthaler Unternehmen äußerten Bedenken, dass der Krieg Auswirkungen auf örtliche Betriebe haben könnte, die mit Projekten in den beiden beteiligten Ländern tätig seien.