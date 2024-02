Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An das Schicksal der Menschen in der Ukraine erinnern und Danke sagen für die Hilfe in Frankenthal: Zwei Jahre nach dem Überfall Russlands war das Ziel einer von Geflüchteten organisierten Veranstaltung am Samstag. Sie machte auch deutlich, wo weiter Hilfe gebraucht wird.

„Hier drin war meine Wohnung“ sagt Oksana Yankovska und zeigt auf dem Frankenthaler Rathausplatz auf ihrem Handy die Ruine eines Gebäudes. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem behinderten