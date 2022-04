Gespanntes Abwarten herrscht bei Gewerkschaftsvertretern aus Frankenthaler Betrieben, wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Produktion auswirkt. Neben Lücken in Lieferketten und Produktionsausfällen ist die Angst vor den Folgen groß, wenn Gaslieferungen aus Russland gestoppt werden sollten.

Dass ein Gas-Stopp Konsequenzen für fast alle Betriebe hätte, darüber seien sich die Teilnehmer der DGB-Stadtverbandskonferenz am Dienstag einig gewesen, sagte Vorsitzender Rüdiger Stein im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Deshalb müssten die Firmen einen Strategieplan für den möglichen Tag X haben. Es müsse durchdacht werden, wie sich die Firmen für den Fall eines Energiestopps aufstellen, so der Gewerkschafter.

„Viele Firmen haben auch in der Corona-Pandemie gute Gewinne gemacht“, betonte Stein. Deshalb dürften wegen der Ukraine-Krise nicht einfach Mitarbeiter vor die Tür gesetzt werden. Den Menschen müsse jedoch gleichzeitig klar sein, dass auch Deutschland aus der Komfortzone heraus müsse. Die Bedrohung sei da, darauf müsse man sich einstellen. Steins Schluss daraus: „Die Zeit der Sparmentalität ist vorbei.“

Ziel: Geringverdienern entlasten

Der Cyberangriff auf den Pumpenkonzern KSB habe – egal von welcher Seite er nun gekommen sei – gezeigt, wie verwundbar Firmen bei ihrer digitalen Infrastruktur seien. Klar sei für ihn ebenso, dass der russische Präsident Putin neben dem Einmarsch in die Ukraine einen Wirtschaftskrieg angezettelt habe. Um Produktionssicherheit zu gewährleisten, müssten Mitarbeiter weitergebildet werden, fordern die Gewerkschaftsmitglieder.

Genau hingeschaut werden müsse, wie sich die Inflation für Geringverdiener, Bezieher von kleinen Renten oder Hartz IV, aber auch Familien auswirke. Es seien Entlastungen angedacht. Nach Meinung der Stadtverbandskonferenz dürfe dies aber nicht nach dem Gießkannenprinzip passieren. Bei vielen Ideen profitierten auch Menschen, die Entlastung eigentlich nicht nötig hätten, meinte Stein. „Die Schere zwischen Arm und Reich darf sich nicht weiter öffnen“, forderte er. Die möglichen politischen Folgen habe die Präsidentschaftswahl in Frankreich vor Augen geführt.

Stein: Günstige Wohnungen fehlen

Die vom Ukraine-Konflikt ausgelösten Fluchtbewegungen zeige noch einmal deutlich die Versäumnisse in Frankenthal bei der Schaffung preiswerten Wohnraums auf. Auch das sei von der Versammlung angesprochen und diskutiert worden, sagte Stein. Von vielen Ideen sei in den vergangenen Jahren wenig umgesetzt worden – und davon nur ein kleiner Bruchteil in Form günstiger Wohnungen. Steins Eindruck: Bisher lebe die Stadt stark von privaten Angeboten zur Unterbringung von Flüchtlingen.