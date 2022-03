400 Euro hat die Klasse 6a der Friedrich-Ebert-Realschule plus bei einem Waffelverkauf zugunsten der Menschen in der Ukraine eingenommen. Das Geld soll laut Schule auf das Spendenkonto der Stadt eingezahlt werden. Nachdem sie im Unterricht viel über den Krieg und seine Hintergründe gesprochen hätten, aber auch darüber, dass sich viele Menschen in Deutschland und weltweit solidarisch zeigen und die Menschen in der Ukraine unterstützen, habe die Klassengemeinschaft auch einen Beitrag leisten wollen, schreiben die Schüler. Die Leitung des Edeka-Markts am Jakobsplatz, vor dem die Waffeln verkauft wurden, habe alle Zutaten für den Teig gespendet. „Wir mussten noch zweimal Teig nachrühren, mit einem so großen Andrang hatten wir nicht gerechnet“, teilen die Sechstklässler mit.

Bei einem Aktionstag für die Ukraine am 13. März wurden im Tattoo-Studio Black Lines Matter in der Bahnhofstraße 6000 Euro eingenommen. Sechs Tätowierer beteiligten sich daran, die Einnahmen sollen an das Kinderhilfswerk Unicef gehen, wie Inhaber Saschi McCormack mitteilt.