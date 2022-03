Einen Überblick über aktuelle Hilfs- und Spendenaktionen in Frankenthal gibt die Stadtverwaltung auf www.frankenthal.de/hilft. Wer hier eine eigene Aktion veröffentlichen möchte, kann sich per E-Mail an pressestelle@frankenthal.de wenden. Außerdem gibt es ein Spendenkonto für die Menschen in der Ukraine. Einzahlungen darauf gehen an Stadtverwaltung Frankenthal, IBAN DE53546512400000055525, Verwendungszweck Spendenkonto Ukraine VV 37940080.