Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die riesige Spendenbereitschaft bei der Benefizveranstaltung „Sound of Freedom“ in Frankenthal – und bei zahlreichen anderen Gelegenheiten – darf nicht darüber hinweg täuschen: Hilfe für Geflüchtete braucht einen langen Atem.

So schön die Summe von 10.000 Euro klingt, es müssen den Geldspenden nun viel mehr Taten folgen, um die zu uns geflüchteten Ukrainer am Arbeitsplatz, in Kita und