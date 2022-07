Mit Hilfsgütern im Wert von mehreren Tausend Euro und einer Spende über 2000 Euro für die Versorgung Kranker und Verwundeter unterstützt das Karolinen-Gymnasium die Opfer des Krieges in der Ukraine. Den Transport übernimmt eine Firma aus der Region.

Windeln und Babynahrung, Verbandszeug und Schmerzmittel: 27 große Kartons konnten Schüler und Lehrer des Frankenthaler Gymnasiums mit Spenden füllen. Hinweise, welche Hilfsgüter aktuell besonders benötigt werden, bekam das KG von der Firma Willersinn in Heßheim, die nach einem ersten Hilfstransport auch diesmal die Fahrt gen Osten übernimmt, sobald der Lkw gefüllt ist, wie Irina Kalusa berichtet. Die zweite stellvertretende Schulleiterin hat die Spendensammlung und einen Kuchenverkauf, bei dem noch einmal 2000 Euro für die Stiftung Willersinn zusammenkamen, koordiniert. Das Geld sei für die medizinische Versorgung von Menschen in dem Kriegsland gedacht. Fast alle 47 Klassen und rund 1050 Schüler des KG hätten sich an den Aktionen beteiligt, die im Mai starteten und über mehrere Wochen gingen.

Info auf Polnisch, Deutsch und Ukrainisch

Die Hygieneartikel und Nahrungsmittel, die in einem Fachraum gesammelt und von Schülern sortiert wurden, seien in dreisprachig gekennzeichneten Kartons verstaut. Neben einer polnischsprachigen Lehrerin habe das eine ukrainische Schülerin übernommen. Sie ist eine von 26 Geflüchteten, die an Karolinen- und Albert-Einstein-Gymnasium unterrichtet werden. Willersinn habe zugesichert, die Schule über den Verlauf des Transports und die Verwendung der Spenden aus Frankenthal zu informieren, sagt Kalusa.