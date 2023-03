Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der russische Angriff auf ihr Land hat auch Aleksandr Aleksandrov und die übrigen Mitglieder des Gehörlosensportclubs von Tscherkasy in der vergangenen Woche schockiert. Nach einer gut 2000 Kilometer langen Flucht sind sie seit Donnerstag in der Pfalz. In Sicherheit. Doch viele Fragen sind noch offen.

Drei Tage Autofahrt liegen hinter dem kleinen Konvoi, als die staubigen Autos am Donnerstagmittag auf den Parkplatz in der Carl-Spitzweg-Straße rollen. Am Sonntag hat sich die Gruppe von Tscherkasy