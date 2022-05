Ab 1. Juni haben Schutzsuchende aus der Ukraine Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Betroffene können dann Grundsicherung beantragen. Zuständig ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr die Stadtverwaltung, sondern das Jobcenter. Über die Neuerungen informiert die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Jobcenter am Donnerstag, 19. Mai, 17 Uhr, in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums, Parsevalplatz 2. Die Veranstaltung richtet sich an ehrenamtlich Engagierte, die Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen. Anmeldung bis Dienstag, 17. Mai, per E-Mail an migrationundintegration@frankenthal.de.