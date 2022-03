288 ukrainische Staatsbürger sind (Stand: 18. März) in Frankenthal gemeldet. Etwa 50 von ihnen wohnten bereits vor Ausbruch des Krieges in ihrem Heimatland in der Stadt. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Bisher seien noch keine Geflüchteten vom Land zugewiesen worden. Man rechne jedoch noch im Laufe dieser Woche damit. Rheinland-Pfalz nimmt nach dem offiziellen Schlüssel fünf Prozent der Flüchtlinge auf, die der Bund verteilt. Nach Frankenthal kommen 1,3 Prozent der im Land registrierten Menschen. Bisher seien noch keine Menschen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften einquartiert. Doch auch das könnte sich nach Information der Stadt bald ändern. In ihren eigenen Einrichtungen hat die Stadt im Moment 133 Plätze, die sofort genutzt werden könnten, etwa 70 weitere könnten im Notfall freigemacht werden. Außerdem bemühe sich die Verwaltung um ein „größeres Objekt“ mit Platz für 120 Menschen. Die meisten Flüchtlinge seien derzeit privat untergebracht, informierte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) vergangene Woche im Stadtrat. Schwierig gestaltet sich nach Auskunft der Stadt die Suche nach Wohnungen für die Menschen aus der Ukraine. Angebote seien deshalb weiter willkommen. Für alle Anliegen rund um das Thema Flüchtlinge hat die Verwaltung eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Sie lautet ukraine@frankenthal.de.