Die Anzahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die sich in Frankenthal bei den Behörden melden, steigt weiter. Aktuell seien 406 Personen registriert, davon haben 282 einen Antrag auf Sozialleistungen gestellt. Das teilt die Stadt am Mittwoch auf Anfrage mit. Immer noch ist der Großteil der Ukrainer privat untergebracht. In städtischen Unterkünften und in von der Stadt angemieteten Wohnungen sind derzeit 57 Personen einquartiert. Den unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebenslagen der Geflüchteten gerecht zu werden, sei derzeit eine große Herausforderung. Für die Aufnahme seien zahlreiche Einzelfragen, etwa in Sachen Ausländerrecht und Sozialleistungen, zu klären.