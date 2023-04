Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Knut Trummel gibt es in Frankenthal wieder einen Uhrmacher. In der Wormser Straße bietet er in seinem Ladengeschäft einen kompetenten Service rund um Schmuck und Uhren.

Es tickt bei Knut Trummel, von den Wänden, aus den Vitrinen: Zeitmesser aller Arten, kleine und große Uhren von der Taschenuhr bis zur Standuhr, gibt es in dem kleinen Ladengeschäft zu entdecken.