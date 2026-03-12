Hochklassiger Nachwuchshockeysport bei der TG Frankenthal: Die männliche U18-Nationalmannschaft des Deutschen Hockey-Bundes absolvierte einen mehrtägigen Lehrgang.

Unter der Leitung von Bundestrainer Paul Koch bereitete sich das deutsche Nachwuchsteam intensiv auf die kommende Feldsaison sowie auf internationale Wettbewerbe vor.

Zentrallehrgänge sind ein wichtiger Bestandteil der Nachwuchsarbeit im deutschen Hockey. Nach dem Ende der Hallensaison nutzen die Trainerstäbe diese Maßnahmen, um den Fokus wieder vollständig auf das Feldhockey zu richten. Gleichzeitig bieten sie die Gelegenheit, Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu sammeln, taktische Abläufe zu vertiefen und den aktuellen Leistungsstand der besten Nachwuchsspieler Deutschlands zu überprüfen.

Für die Spieler der deutschen U18-Nationalmannschaft steht in den kommenden Monaten eine Reihe wichtiger internationaler Turniere auf dem Programm. Der Lehrgang in Frankenthal diente daher nicht nur dem Wiedereinstieg in die Feldsaison, sondern auch der zentralen Sichtung talentierter Spieler aus verschiedenen Bundesländern. Bundestrainer Koch und sein Trainerteam nutzten die Trainingstage, um verschiedene Spielsysteme zu testen, Standardsituationen zu trainieren und das Zusammenspiel innerhalb des Teams weiter zu verbessern. Mehrere intensive Trainingseinheiten sowie interne Testspiele standen auf dem Programm.

Die Hockeyanlage der TG Frankenthal bot dafür hervorragende Bedingungen. Über mehrere Tage hinweg konnten Zuschauer, Vereinsmitglieder und Nachwuchsspieler die Trainingseinheiten verfolgen und dabei Hockey auf höchstem Niveau erleben. Schnelle Kombinationen, technisch anspruchsvolle Ballführung und hohes Tempo prägten die Einheiten der Nationalspieler. Für viele junge Hockeytalente aus der Region war es eine besondere Motivation, den besten deutschen U18-Spielern aus nächster Nähe zuzusehen.

Auch Jan Behringer, Landestrainer des Hockeyverbands Rheinland-Pfalz/Saar, nutzte den Lehrgang für einen intensiven Austausch mit dem Trainerteam der Nationalmannschaft. Solche Begegnungen sind ein wichtiger Bestandteil der Talentförderung, da sie den Dialog zwischen Landes- und Bundesebene stärken und Einblicke in aktuelle Trainingsmethoden sowie taktische Entwicklungen ermöglichen.

Für die TG Frankenthal war die Ausrichtung des Zentrallehrgangs eine besondere Auszeichnung. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren als engagierter Standort für leistungsorientierten Hockeysport etabliert und verfügt über hervorragende infrastrukturelle Bedingungen.

Die Verantwortlichen des Vereins zeigten sich entsprechend stolz, dass der Deutsche Hockey-Bund Frankenthal als Austragungsort für diese Maßnahme ausgewählt hat. Gleichzeitig bot der Lehrgang auch den eigenen Nachwuchsspielern eine einmalige Gelegenheit, Spitzenhockey hautnah zu erleben und sich inspirieren zu lassen.

Nach fünf intensiven Trainingstagen endete der Lehrgang am Freitag mit einem positiven Fazit des Trainerstabs. Für die Nachwuchsnationalspieler geht es nun mit neuem Schwung in die Feldsaison – und vielleicht wird der eine oder andere von ihnen schon bald bei internationalen Turnieren das Trikot Deutschlands tragen.