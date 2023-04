Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein ungefährdeter Durchmarsch gelang der ersten U18-Mädchenmannschaft des TC Grün-Weiss Frankenthal in der Medenrunde. Das Team sicherte sich ohne Verlustpunkt Platz eins in der B-Klasse und darf somit in die A-Klasse aufsteigen.

So richtig knapp wurde es für die Mannschaft eigentlich nie. Das engste Resultat – ein 9:5-Sieg – gab es gleich am ersten Spieltag, passenderweise gegen die zweite Mannschaft des TC Grün-Weiss