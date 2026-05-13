Nach Meisterschaft und Oberligaaufstieg dreht das Personalkarussell beim TuS Mechtersheim auf Hochtouren. Als weiterer Co-Trainer kommt der Frankenthaler Danny Blum, Ex-Profi mit schillernden Stationen wie Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, Karlsruher SC, SV Waldhof, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 und SV Sandhausen.

Heiko Magin, scheidender Sportdirektor in Mechtersheim, ereilte dagegen der Wunsch von Sportchef Markus Impertro von Oberligist Arminia Ludwigshafen, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Magin trainierte in der Vergangenheit bereits die Rheingönheimer, stand schon zuletzt bei Coach- und Spielersuche beratend zur Seite. Eine genaue Beschreibung des Engagements steht laut dem Dudenhofener noch aus. Das abschließende Heimspiel des TuS gegen VfB Bodenheim steigt am Sonntag, 24. Mai, bereits um 13 Uhr.