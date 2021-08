Zum zweiten Saisonspiel in der Zweiten DCU-Bundesliga Mitte treten die Kegler des TuS Gerolsheim am Samstag um 11.30 Uhr beim KC Vorwärts Hemsbach an. Nach dem Auftaktsieg gegen Olympia Mörfelden würden die Gerolsheimer gerne nachlegen.

Hemsbach hat sein erstes Saisonspiel bei der SG Friedberg/ Dorheim verloren. Doch die Bahnen in Friedberg seien „schweres Geläuf“, weiß TuS-Sportwart Jürgen Staab. Dort würden sich viele Mannschaften schwertun. Deshalb sei die Leistung von Hemsbach schwer einzuschätzen. Überhaupt sei eine Standortbestimmung so früh in der Saison schwierig. Erschwerend hinzu kämen die besonderen Umstände durch Corona.

Gerolsheim geht jedenfalls als Dritter in den zweiten Spieltag. Hemsbach ist in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle derzeit Schlusslicht. Den Schwung aus dem Heimsieg gegen Mörfelden will der TuS mit auf die auch für Gästeteams gut zu bespielenden Bahnen in Hemsbach nehmen. „Vergangenes Jahr haben wir dort knapp gewonnen“, berichtet Staab. Er vermutet, dass die Gastgeber das noch nicht vergessen haben: „Es wäre schön, wenn wir mit zwei Siegen in die Saison starten könnten.“

Personelle Veränderungen

Personell wird es Veränderungen im Team geben. Christian Mattern ist trotz seiner Rückenprobleme im ersten Spiel zuversichtlich, an den Start gehen zu können. Wohl erneut gleich zu Beginn an der Seite von Kevin Günderoth. Holger Mayer und Patrick Mohr stehen diesmal jedoch nicht zur Verfügung. Einspringen werden wohl Christian Buck und Tobias Bethge.

Wer das Team komplettiert, soll im Abschlusstraining am Donnerstagabend entschieden werden. Jürgen Staab schließt seinen Einsatz nicht aus: „Ich habe in dieser Woche schon über 120 Wurf trainiert.“ Aber auch André Maul und Philipp Pfleger stehen bereit. Staab hofft, dass die Partie überhaupt stattfinden kann. Hier sei die Freigabe durch den Verband abzuwarten.