Im Keller des Bürgerhauses haben Mitglieder des TuS Großkarlbach die „Sieben-Mühlen-Darts-Arena“ eingerichtet, die größte zusammenhängende Dartsanlage im Umkreis.

Zwölf Darts-Scheiben hängen professionell beleuchtet an der Wand, davor im korrekten Abstand von 2,37 Meter eine wenige Zentimeter erhöhte Fläche, damit der Dartsspieler genau weiß, von wo er abwerfen muss, und das alles in Eigenleistung gebaut. Die Mitglieder des neuen Dartclubs haben ganze Arbeit geleistet. „Im April und Mai letzten Jahres haben wir zwei der vier Kegelbahnen entfernt und auf der Fläche unsere Darts-Arena gebaut, jeder hat sich eingebracht“, erzählt Mike Schmitt, der im Verein zuständig ist für die Werbung, die Technik und den Social-Media-Auftritt. Regelmäßig immer mittwochs und freitags seien zehn bis zwölf ehrenamtliche Helfer da gewesen und hätten kräftig zugepackt, die Finanzierung sei über den TuS Großkarlbach sichergestellt worden.

Die Idee, einen eigenen Dartclub zu gründen, sei bereits 2024 entstanden, als aus dem Dartclub Erpolzheim einige Spieler weggegangen und nach Großkarlbach gekommen seien. „Wir haben zunächst drei Boards aufgehängt und haben darauf gespielt – das war der Anfang“, erinnert er sich. Sehr schnell habe sich Zuwachs eingestellt, und der Verein zählt inzwischen fast 60 Mitglieder inklusive der Kinder, für die eine eigene Jugendabteilung mit zehn Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren gegründet wurde, die sich „Rising Stars“ nennen. „Die Erwachsenen trainieren dreimal wöchentlich, montags, mittwochs und freitags ab 19.30 Uhr meist für rund drei Stunden, oft aber mit open end, teilweise spielt der harte Kern bis Mitternacht“, meint er lachend.

Die Kinder und Jugendlichen trainieren montags von 18 bis 19.30 Uhr mit Trainer Philipp Pfleger, der auch der Sportwart des Vereins ist, sowie mit dem Abteilungsleiter Daniel Dietrich. „Bei den Erwachsenen haben wir Spieler von 18 bis über 70 Jahren dabei, alle mit unterschiedlichen Spielstärken – zu uns kann jeder kommen, der gerne Darts spielen möchte und das Liga-Spiel als Ziel hat“, sagt Schmitt, der noch ergänzt: „Wir sind auf dem besten Weg, einer der größten Dart-Clubs der Region zu werden.“ Von den drei Mannschaften spielen zwei in der Bezirksliga, eine in der Regionalliga mit der Tendenz, in der kommenden Saison in die Landesliga unter dem Dachverband des Rheinland-Pfälzischen Dart-Verbandes (RPDV) aufzusteigen.

„Am 11. und 12. April hatten wir zwei der bekanntesten Dartstrainer für einen Workshop nach Großkarlbach eingeladen, Oliver Kaiser und Ioannis Selachoglou, der Mentor und Manager von einigen bekannten deutschen Dartsspielern, unter anderem auch vom deutschen Darts-Profi Martin Schindler“, erzählt Daniel Dietrich. Die Veranstaltung war bereits ausgebucht. Am 30. Mai sei der Dartclub Ausrichter des „Sieben-Mühlen-Cups“ der Newcomer Darts League, zu dem bereits 96 Teilnehmer gemeldet seien – hier stünden noch wenige Restplätze zur Verfügung. „Unser Mega-Event startet allerdings am 27. Juni mit unserer eigentlichen Einweihungs- und Eröffnungsfeier für den Dartclub“, so Dietrich.

Ursprünglich sei mit 96 Teilnehmern geplant worden, doch nach nur einer Woche Werbung seien diese Plätze restlos ausverkauft gewesen, weshalb man beschlossen habe, die Teilnehmerzahl auf 128 zu erhöhen. Für diese Veranstaltung habe der Verein drei deutsche PDC-Tourcardholder verpflichten können. „Wir freuen uns, dass Leon Weber, Dominik Grüllich und Max Czerwinski zugesagt haben und außerdem noch vier der bekanntesten Dart-Influencer und -Streamer kommen, nämlich Bela Darts, Celaryprime, Achhcarlos und Fredys Eck“, kündigt Dietrich an.

Gespielt werden soll auf der kompletten Dartsanlage im Keller des Dorfgemeinschaftshauses, inklusive der drei Practice-Boards, aber auch im Erdgeschoss, wo auf der Bühne zusätzliche vier Boards aufgehängt würden. „Wir spielen die Gruppenphase im Keller und die K.-o.-Phase (Knockout-Phase) auf der Bühne, werden dort auch Tische für Zuschauer stellen und haben eine Tombola sowie eine Spendenaktion für das Kinderhospiz Sternthaler in Dudenhofen geplant“, verrät er.

Info und Kontakt

www.dc-grosskarlbach.de