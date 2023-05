Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Kegler im Landesfachverband Rheinland-Pfalz Sektion Classic (LFV) eine verlängerte Weihnachtspause. Jetzt greifen Damen und Herren aber wieder zur Kugel. Die Herren des TuS Gerolsheim spielen am Samstag (15.30 Uhr) in Ettlingen gegen die HKO Young Stars Karlsruhe. Die Damen empfangen am Sonntag die TSG Schwabenheim. Ein Teenager gibt dabei sein Debüt in der Startformation.

Am vergangenen Wochenende sind die Kegel noch nicht gefallen. „Da wir bei der Regionalliga mit Nordbaden kooperieren, haben wir den Spieltag kurzfristig verlegt und haben uns dem Bundesverband DKBC