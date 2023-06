Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Keglerinnen des TuS Gerolsheim bekommen es in ihrem letzten Saisonspiel in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands (LFV) Sektion Classic am Sonntag (12 Uhr) mit Tabellenführer GH/BW Plankstadt zu tun. Im Kampf um die Aufstiegsspiele ist für die Gerolsheimerinnen das Fernduell mit dem KV Mutterstadt relevant.

Der direkte pfälzische Konkurrent spielt bereits am Samstag zu Hause gegen den ESV Pirmasens III und hat damit das vermeintlich leichtere Restprogramm. Nach ihrem jüngsten Sieg gegen die TSG Kaiserslautern