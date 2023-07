Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim dreitägigen Turnier in Weisenheim am Sand läuft’s wie am Schnürchen. Ein Lokalmatador knüpft nahtlos an seine jüngsten Erfolge an und ist voll des Lobes über die Veranstaltung. Einen Wunsch hätte er dann aber doch.

Das Wetter hielt. Das Springreitturnier des Reit- und Fahrverein (RFV) Weisenheim am Sand verlief ohne Vorkommnisse. An drei Tagen sahen die zahlreiche Zuschauern viele spannende Wettbewerbe