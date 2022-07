Mehr als 140 Einzelnennungen aus über 15 Vereinen verzeichnete das erste eigene Turnier des 1. Shotokan Karate-Clubs Frankenthal. Im Fokus standen dabei in der Halle Am Kanal diejenigen Karateka, die kaum oder noch keine Turniererfahrung hatten, also hauptsächlich Anfänger und Nachwuchs. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden und sprachen ob der guten Resonanz von einem vollen Erfolg. 90 Prozent der Anmeldungen seien von Anfängern gekommen, die ihr erstes Turnier überhaupt in Angriff genommen haben. Die Turniere, die aktuell deutschlandweit angeboten werden, machen keine Unterschiede zwischen erfahrenen Wettkämpfern und denjenigen, die es noch werden möchten, informiert der Verein. In Frankenthal waren bei der Einteilung die bekannten Kategorien nach Gürtelgraduierung, Alter und Wettkampfgewicht die Grundsteine. Zusätzlich kamen noch die Sparten „Starter“ und „Expert“ hinzu. Bei den Startern durften sich die Anfänger untereinander messen. Bei den Experten waren die Starter vertreten, die schon über Turniererfahrung verfügt haben. Aus Sicht des Frankenthaler Vereins ist solch ein Turnier ein Muss, weshalb man sich auch schon auf die zweite Auflage im kommenden Jahr freut.