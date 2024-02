Der Lambsheimer Turmmaler Ernst Kaeshammer nimmt Abschied. Er tut es mit der Ausstellung „Quint Essence“. Für zehn Tage haben nicht nur die Lambsheimer Gelegenheit, das greifbare, konzentrierte Ergebnis aus einem Jahr Schaffen kennenzulernen.

Während der Begriff Essenz an sich schon eine Verdichtung, also eine konzentrierte Form beschreibt, die vielleicht noch hier und da sich verändern kann, toppt die Quintessenz diese Wortbedeutung mit ihrem Fokus auf das Wesentliche, den Hauptgedanken, den Kern der Sache. Auf Kunst angewandt könnte man darunter vielleicht den Kampf des Künstlers mit dem Material, den Ideen und sich selbst verstehen. Am Ende dieses verdichtenden Schaffensprozesses kann es nur eine Antwort geben: das Werk, die Quintessenz.

Wer Ernst Kaeshammer schon über die Schulter blicken durfte, weiß, er macht es sich nicht leicht. Handwerklich sorgfältig, akribisch, immer wieder prüfend wächst auf dem Blatt die Figur, die Szene, fügt er Schicht auf Schicht, arbeitet Strukturen, ergänzt. Durch diese Vorgehensweise entstehen Arbeiten, die den Betrachter tief hineinziehen, ihn den Kern der Aussage verstehen, aber gleichzeitig auch Randbemerkungen entdecken lassen. Wie eine Abenteuerreise, die bei jedem Bild neu startet – ohne zu wissen, wohin sie führt.

In jedem Fall aber führt sie zu den Augen. Der Mensch, sein Antlitz ist für Ernst Kaeshammer die Quintessenz des Lebens, die Augen als Spiegel der Seele ein sehr wesentlicher Teil, vielleicht auch der Wesentlichste? Die Augen, die etwa mit Pinsel, Aquarellstift, Tusche, Faserschreiber entstehen, können lachen, frech sein, trauern, schweigen, sich verschließen und Geheimes bewahren.

Arbeit auf Umspannwerk bleibt

Die Ausstellung ist der Abschied des Turmmalers, aber ein bisschen bleibt er. Während seiner Amtszeit entstand auf dem Umspannwerk Maxdorfer/Ecke Fußgönheimer Straße die Arbeit „Weitsicht“. Wie alle Werke sorgfältig und mit Weitsicht entstanden, wenn es darum geht, sie zu fixieren, haltbar, wetterbeständig zu machen. „Weitsicht“ soll aber, so Ernst Kaeshammer damals auf Nachfrage, deutlich machen, dass wir in größeren Zeiträumen planen und denken sollten, nicht nur für die nächsten paar Jahre. Er hat in diese Arbeit im öffentlichen Raum in über 100 Stunden viel Muskelkraft gesteckt, Farbeimer geschleppt und aus der Entfernung immer wieder die Wirkung des Antlitzes und vor allem der Augen überprüft – die Augen, die mit den Passanten kommunizieren, Blicke tauschen sollen.

Die Palette seiner Motive in der Malerei ist ebenso vielfältig, von humorvoll bis kritisch, von der Einzigartigkeit des Moments bis zu opulenten Geschichten, wie der Ausdruck des Musikers Ernst Kaeshammer. Auch da ist die Bandbreite groß. Das Publikum zur Ausstellungseröffnung wird das erfahren können, denn Kaeshammer macht an diesem Abend auch Musik mit seinem Partner Nicola Polizzano als Duo inTon.

Ernst Kaeshammer, 1950 im Schwarzwald geboren und aufgewachsen, erlernte den Beruf als Technischer Zeichner. Doch schon als Jugendlicher zeichnete er, naturalistisch übrigens. Es folgte der Geigenbau und Meisterkurse in Italien, als Autodidakt vertiefte er sich in die Musik, das Komponieren und die Malerei – heute läuft alles parallel, ergänzt sich, beeinflusst das eine das andere. Alles ist in Veränderung, im Verdichten und Wachsen bis zur Quintessenz – dem Bild an der Wand, dem Lied, dem Musikstück.

Termin

Die Ausstellung „Quint Essence“ des Lambsheimer Turmmalers Ernst Kaeshammer ist vom 1. bis 10. März im Rathaus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Mühltorstraße 25, zu den Öffnungszeiten des Rathauses sowie Samstag und Sonntag, 13 bis 18 Uhr, zu sehen. Vernissage ist am Freitag, 1. März, 19 Uhr. Es musiziert das Duo inTon.