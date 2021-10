Erst mit Verstärkung durch Diensthundeführer konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine größere Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in der Elisabethstraße auflösen. Gegen 3 Uhr waren die Beamten wegen einer körperlichen Attacke in die Bar gerufen worden. Vor Ort seien sie dann auf rund 40 Personen verschiedener Nationalitäten in aggressiver Grundstimmung getroffen, heißt es im Polizeibericht. Dem Beschuldigten der Körperverletzung, ein in Frankenthal wohnhafter 25-jähriger, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde nach Aufnahme der Strafanzeige ein Platzverweis erteilt, ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Drei weitere 21-jährige Frankenthalern, die dem Umfeld des Täters zugerechnet werden, hätten versucht, den Polizeieinsatz dauerhaft zu stören. Sie bekamen ebenfalls einen Platzverweis. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.