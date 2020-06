Strafanzeige wegen Vandalismusschaden und Diebstahl hat die Stadt Worms gegen Unbekannt gestellt. Laut Mitteilung der Stadt hat am Montag der Spielplatzkontrolleur Jürgen Ohl beim Kontrollgang in der Wormser Ringanlage den Diebstahl eines Tulpi im Wert von rund 1600 Euro festgestellt. Dabei handelt es sich um ein Spielgerät in Form einer roten Tulpe, das sich nach Aufklappen des Blütenstandes als Sitzgelegenheit und Karussell nutzen lässt. Die Diebe seien dabei „sehr fachmännisch“ und „offenbar mit größerem Aufwand vorgegangen“, haben das Spielgerät vom Bodenanker abmontiert und die Lücke sogar mit einem sogenannten wassergebundenen Belag wieder geschlossen, sodass das Fehlen Spaziergängern wohl nicht aufgefallen wäre.

Diebstahl mit viel Aufwand

Insgesamt hatte die Stadt bei der Neugestaltung der Ringanlagen 2018 drei dieser Spielgeräte als gestalterisches optisches Element und zur Freude der Kinder an zwei verschiedenen Standorten positioniert. Dieter Rauh von der Grünflächenabteilung der Stadt kommentierte den Diebstahl: „Das Spielgerät mit einem solchen Aufwand zu entwenden und die Fläche mit Material wieder zu verschließen, kann nicht in fünf Minuten passiert sein.“ Nun erhofft er sich Hinweise zur Ergreifung der Täter unter Telefon 06241 853-6701 oder -6710.