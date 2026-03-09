Einmal im Jahr öffnet die Städtische Musikschule Frankenthal ihre Pforten für interessierte Besucher. Dieses Jahr ist das am Samstag, 21. März, der Fall.

Musikinstrumente ausprobieren oder das umfangreiche Unterrichtsangebot einsehen – am 21. März ist das in der Städtischen Musikschule am Stephan-Cosacchi-Platz kostenlos möglich. Das Programm beginnt laut Veranstalter um 10 Uhr mit der musikalischen Früherziehung, die bis 12 Uhr dauert. Eltern von Kindern bis sechs Jahren können sich einen Eindruck davon verschaffen, wie sie ihren Kindern frühzeitig den Zugang zur Welt der Musik ermöglichen können. Lehrkräfte der Musikschule geben Einblicke in die Inhalte des Unterrichts.

Von 13.30 bis 15.30 Uhr können Besucher selbst Töne erzeugen. Klassische Streich- und Blasinstrumente oder Gitarren können in die Hand genommen werden; probeweise kann man sich auch ans Klavier setzen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich erfahrungsgemäß das Schlagzeug. Aber auch exotische Instrumente hält die Musikschule vor, etwa das orientalische Saiteninstrument Bağlama. Lehrkräfte beraten auf Wunsch individuell.

