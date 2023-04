Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Abstieg für die Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) aus der Regionalliga Südwest ist nach den Ergebnissen am Wochenende amtlich. Das Tabellenschlusslicht kam in seinen beiden Auswärtsspielen am Samstag in Limbach und sonntags bei der TSG Kaiserslautern II nur zu einem hart erkämpften 5:5 Unentschieden in Kaiserslautern.

Samstags beim TV Limbach unterlag das Team um Spitzenspieler Thiago Pradella knapp mit 4:6. Mit 7:27 Punkten ist bei nur noch einem ausstehenden Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TuS Hohberg der