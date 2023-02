Die Herren der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) spielen in der Regionalliga Südwest zunächst am Samstag ab 15.30 Uhr in der Peter-Trump-Sporthalle gegen den benachbarten TTC Weinheim und am Sonntag (11 Uhr) gegen Grünwettersbach II.

Es sind richtungsweisende Spiele für die weiter abstiegsbedrohten Hausherren (6:16 Punkte). Sie müssen punkten, um den Abstiegsplatz zu verlassen.

TTF-Spieler Christian Stofleth ist in seiner Einschätzung eher vorsichtig, weiß aber auch um die Wichtigkeit der Spiele für den weiteren Saisonverlauf: „Wir haben am Wochenende die Chance, Weinheim (7:13) und die TSG Kaiserslautern (7:15) in der Tabelle zu überholen. Dann könnten wir den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Weinheim ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die uns im Hinspiel klar geschlagen hat. Grünwettersbach II kommt mit einer ganz jungen Mannschaft zu uns. Die Spieler trainieren im dortigen Leistungszentrum zweimal täglich, sind aber in ihren Leistungen noch sehr schwankend. Zudem ist bei beiden Gegnern von Bedeutung, in welcher Aufstellung sie bei uns antreten werden. Für uns spricht der Heimvorteil.“

Brasilianischer Neuzugang

Die TTF-Herren können mit dem brasilianischen Neuzugang Thiago Pradella und Rückkehrer Ignas Navickas in stärkster Aufstellung antreten. Die Zuschauer können sich, so Christian Stofleth mit Blick auf den Neuzugang, „auf einen positiven, motivierten und kampfstarken Spieler freuen“, der sowohl im Angriff als auch bei längeren Ballwechseln bei seinem ersten Einsatz vor drei Wochen zu überzeugen wusste. Einen starken Eindruck hinterließ auch Ignas Navickas, der alle vier Einzel gewonnen hatte. Auch Christopher Simonis wird in beiden Spielen an der Platte stehen.