Etwas unter Zugzwang stehen die Ersten Herren der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) vor dem wichtigen Regionalliga-Heimspiel am Samstag ab 15.30 Uhr gegen TTSF Hohberg.

Während die TTF-Herren eine dreiwöchige Spielpause hatten, hat die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf gepunktet. So sind durch Siege am vergangenen Wochenende Limbach und Kleinsteinbach-Singen an den Frankenthalern vorbeigezogen, die nun mit aktuell 8:14 Punkten auf den Relegationsplatz acht abgerutscht sind. Um nicht auch noch auf einen der beiden Abstiegsplätze zu landen, muss nun gepunktet werden.

Die Möglichkeit soll gegen die nominell stärker besetzten Gäste genutzt werden, die zurzeit mit 11:13 Punkten auf Platz fünf liegen. Angeführt wird der TTSF Hohberg vom litauischen Nationalspieler Kestutis Zeimys. Zeimys fehlte noch in der Vorrunde, da er die vorgeschriebene Corona-Impfung verweigerte. In der Rückrunde war er bisher einmal aktiv. Zu beachten ist zudem Marcel Neumaier, der eigentlich ein Spieler für das obere Paarkreuz ist, nun aber im unteren Paarkreuz eingestuft wird.

„Ein Punkt sollte drin sein“

Hier trifft er auf den in der Rückrunde stark verbesserten Christian Stofleth und TTF-Kapitän Peter Beranek, der mit Respekt, aber auch mit Zuversicht an die kommende Aufgabe herangeht. „Für mich gehört auch Hohberg zu den abstiegsgefährdeten Teams. Zumindest ein Punkt sollte für uns drin sein. Wenn wir an die starke Leistung beim 9:1-Heimsieg gegen Limbach anknüpfen können, ist auch mehr möglich. Gerade in den Doppeln müssen wir uns steigern. Hier war der 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen Kleinsteinbach-Singen ausschlaggebend für die spätere 4:6-Niederlage.“

Neben Stofleth und Beranek werden auch die TTF-Spitzenspieler Christopher Simonis und Ignas Navickas an den Platten in der Peter-Trump-Halle einsatzbereit sein.