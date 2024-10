Im dritten Anlauf wollen die Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) am Sonntag endlich den ersten Heimsieg in der Oberliga Südwest feiern. Gegner ist ab 13 Uhr in der Peter-Trump-Halle Liganeuling TV Leiselheim. Nach den zwei knappen 4:6-Heimniederlagen gegen Nassau und Kirn wird es mit jetzt 1:5 Punkten Zeit für ein Erfolgserlebnis.

Mit den Gästen aus dem Wormser Vorort kommt zwar ein Team nach Frankenthal,