Tolle Ballwechsel, eine volle Peter-Trump-Halle, und Spannung bis zuletzt bot das Lokalderby in der Oberliga Südwest zwischen den Herren I der TTF Frankenthal und TTC Oggersheim. Am Ende setzten sich die favorisierten Gäste knapp mit 4:6 durch.

Erst vor wenigen Wochen kam Frankenthal beim Hinspiel in Oggersheim mit 1:9 böse unter die Räder und war chancenlos. Das Ziel im Rückspiel vor toller Kulisse war, das Spiel enger zu gestalten. „Wir wollen Oggersheim ärgern“, sagte TTF-Kapitän Peter Beranek im Vorfeld . Das gelang, auch wenn es nicht zu einem Punktgewinn reichte. Überragend spielte Maurce Engel, der beide Einzel gewann.

„Wir haben gerade in den Einzeln gut dagegen gehalten und spannende Spiele geboten. Es waren erfreulich viele Zuschauer in der Halle, die Stimmung war toll, es hat Spaß gemacht. Wir konnten, anders als im Hinspiel mithalten, und sind deshalb zufrieden“, sagte Peter Beranek nach der knappen Niederlage. Der enge Spielverlauf zeichnete sich in den Eingangsdoppeln noch nicht ab. Beide Doppel gingen in vier Sätzen an die Gäste. Max Bury und Maurice Engel konnten gegen Pawel Foltanowicz und den ehemaligen TTF-Spieler Frank Pfannebecker im vierten Satz eine 8:4-Führung nicht halten, und unterlagen noch mit 9:11. Doch die TTF-Herren kamen stark zurück. Christian Stofleth zeigte in den ersten beiden Sätzen (11:4, 11:4) gegen den unangenehm zu spielenden Francesco Maragioglio eine Galavorstellung und behielt auch im engen dritten Satz mit 15:13 die Nerven. Noch souveräner spielte Peter Beranek gegen TTC-Spitzenspieler Pawel Foltanowicz. Im Duell zweier Routiniers spielte Beranek sehr entschlossen und konzentriert. Foltanowicz kam nie in den Rhythmus und unterlag klar mit 6:11, 8:11 und 4:11. Im unteren Paarkreuz holte Max Bury gegen den kompromisslosen Angriffsspieler Kevin Rief im vierten Satz einen 0:6-Rückstand auf, unterlag aber knapp mit 10:12 im vierten Satz. Stark wie am zweiten Tisch Maurice Engel in einem engen Spiel gegen den erfahrenen Konterspieler Sascha Gemar die wichtigen Punkte gewann. Gedudig wartete Engel auf seine Chancen und gewann die letzten beiden Sätze jeweils mit 13:11 und 14:12 in der Verlängerung. Nach dem schlechten Start in den Doppeln hatten die TTF-Herren vor dem zweiten Einzeldurchgang auf 3:3 ausgelichen. Noch war alles möglich.

Peter Beranek und Christian Stofleth konnten jedoch in ihren zweiten Einzeln ihre starke Leistung nicht wiederholen. Stofleth nutzte gegen Foltanowicz im ersten Satz seine Satzbälle nicht und unterlag am Ende klar mit 12:14, 8:11 und 8:11. Peter Beranek konnte gegen seinen Trainingspartner Franceso Maragioglio nur im ersten Satz (12:10)mithalten. Danach dominierte Maragioglio die weiteren Sätze mit 11:5, 11:8 und 11:4. Oggersheim führte nun wieder mit 5:3 und hatte schon einen Punkt sicher. Frankenthal musste beide Einzel im unterern Paarkreuz gewinnen, um noch auszugleichen. Es blieb aber weiter spannend, da Max Bury und Maurice Engel ihre Gegner Sascha Gemar und Kevin Rief in den entscheidenden fünften Satz zwangen. Bury konnte dann zwar noch Matchbälle abwehren, zog aber mit 7:11 den Kürzeren. Damit hatten die favorisierten Gäste den noch fehlenden Punkt zum Sieg geschafft. Maurice Engel behauptete sich stark gegen Kevin Rief. Im vierten Satz büßte er eine 9:6-Führung ein und verlor den Satz noch mit 9:11. Doch Engel blieb nervenstark und gewann den Entscheidungssatz klar mit 11:5. Oggersheim bleibt mit 23:3 Punkten weiter erster Verfolger von Tabellenführer TV Nassau (24:2). Die TTF-Herren rangieren mit 15:9 Punkten auf Platz drei.