Das Herrenteam der Tischtennisfreunde (TTF) Frankenthal hat in der Regionalliga die ersten beiden Punkte eingefahren. Bei der TG Wallertheim gewannen die Frankenthaler am Sonntag 7:5. „Damit war nicht unbedingt zu rechnen“, sagt TTF-Kapitän Martin Roth.

„Wir waren in Wallertheim klar die Außenseiter. Umso größer ist natürlich unsere Freude über den Erfolg. Damit haben wir die Heimniederlage zum Saisonauftakt gegen Mitaufsteiger TTFS Hohberg egalisieren können“, betont Roth. „Das gibt uns einen ordentlichen Motivationsschub und nimmt uns den Druck vor der nächsten Begegnung.“ Mit 2:2 Zählern stehen die Frankenthaler aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

Gleich zwei Siege im vorderen Paarkreuz

Grundstock für den Auswärtserfolg seien die Siege von Christopher Simonis und Ignas Navickas im vorderen Paarkreuz gewesen, berichtet der Kapitän. „Beide haben überragend gespielt und sich knapp in fünf Sätzen durchgesetzt.“ Auch Christian Stofleth habe einen wichtigen 3:1-Einzelsieg zum Auswärtserfolg beigetragen. TTF-Routinier Peter Beranek habe seine beiden Matches zwar jeweils mit 1:3 Sätzen verloren, habe aber eine gute Leistung gezeigt, lobt der Mannschaftskapitän. Die weiteren Punkte steuerten Fabian Reuther, Roth selbst sowie abermals Simonis und Navickas bei. „Das war eine tolle Kollektivleistung der Mannschaft. Jeder hat den anderen angefeuert“, freute sich Martin Roth.

Für die TTF Frankenthal steht jetzt eine vierwöchige Spielpause an. „Nach dem Sieg würden wir am liebsten schon am kommenden Wochenende weitermachen“, erläutert Roth. „Der Spielplan in der Regionalliga ist aber leider sehr zerstückelt.“