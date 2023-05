Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) haben im Kampf um den Abstieg in der Regionalliga Südwest einen Rückschlag erlitten. Am Samstag unterlag der Tabellenvorletzte gegen den Mitkonkurrenten TTC Weinheim in der heimischen Peter-Trump-Halle mit 4:6. Am Sonntag folgte noch eine 3:7 Niederlage gegen Grünwettersbach II.

Die TTF-Herren stecken nun weiterhin mit 6:20 Punkten auf einem Abstiegsplatz fest. Tabellenschlusslicht Mainz 05 II (5:21) ist mit einem 6:4 Heimsieg gegen Weinheim am Sonntag bis auf einen Punkt an