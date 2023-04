Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ernüchterung bei den ersten Herren der Tischtennisfreunde (TTF) Frankenthal: Am Doppelspieltag in der Regionalliga Südwest reichte es statt der angestrebten zwei Siege nur zu einem hart erkämpften Punkt. Nach der knappen 4:6-Niederlage beim Vorletzten TTV Ettlingen holte das Team am Sonntag beim TTG Kleinsteinbach/Singen ein 5:5-Unentschieden.

Mit jetzt 6:10 Punkten rutschten die Frankenthaler bedrohlich nah an die Abstiegszone heran. Die Chance, sich mit zwei Siegen abzusetzen, wurde vertan. Als einen Grund für die Niederlage in Ettlingen