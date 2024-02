Weiter im oberen Mittelfeld der Tabelle stehen die Tischtennisfreunde Frankenthal nach dem knappen Heimsieg gegen DJK SV RW Finthen. Weil die Frankenthaler mit Personalsorgen ins Spiel gingen, war die Freude am Ende noch größer.

Knapp mit 6:4 gewannen die Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) am Samstag ihr Heimspiel in der Oberliga Südwest gegen die DJK SV RW Finthen. Das Team um Mannschaftskapitän Peter Beranek musste ersatzgeschwächt antreten. Der erfahrene Martin Roth fällt nach einem Achillessehnenriss für die komplette weitere Saison aus. Die Verletzung hatte sich der Lehrer erst am Donnerstag beim Schulsport zugezogen. Kurzfristig war nur noch Christos Dimitiou aus der Herren III als Ersatz verfügbar. Max Bury war berufsbedingt verhindert. Da zudem die Gäste aus dem Mainzer Vorort mit dem ehemaligen TTF-Spieler Frederik Stadler in bester Aufstellung antraten, war der Ausgang völlig offen. Mit diesem knappen Sieg bestätigen die TTF-Herren mit 17:9 Punkten ihren Platz im oberen Mittelfeld, Finthen (11:17) liegt weiterhin kurz vor dem ersten Abstiegsplatz .

„Unter diesen Umständen war der Sieg heute ein Supererfolg für uns. Es hat alles gepasst“, sagte ein zufriedener Peter Beranek nach dem spannenden Spielverlauf. Es begann für ihn gleich gut. Im Doppel gewann er mit Christian Stofleth gegen das spielstarke gegnerische Doppel Stadler/Magit sicher in vier Sätzen. Engel/Dimitiou unterlagen gegen Stippich/Christmann glatt mit 0:3. Mit drei Siegen im ersten Einzeldurchgang konnten sich die TTF-Herren dann vorentscheidend auf 4:1 absetzen. Auch für ihn selbst überraschend gewann Peter Beranek gegen den angriffsstarken Frederik Stadler mit 11:3, 11:9, 9:11 und 11:8. „Stadler hatte Probleme mit meinen ungewöhnlichen Aufschlägen. Auch bei langen Ballwechseln war ich geduldiger“, so Beranek. Glatt in drei Sätzen war am zweiten Tisch TTF-Spitzenspieler Christian Stofleth gegen Jurij Magit erfolgreich. Die letzten beiden Sätze gewann er jeweils knapp mit 12:10 in der Verlängerung. Da auch Maurice Engel sein erstes Einzel gegen Nils Christmann ungefährdet mit 11:7, 11:6 und 11:8 gewann, wuchs die TTF-Führung auf 4:1 an. Trotz starkem Kampfes unterlag Ersatzspieler Christos Dimitiou gegen Jan Stippich mit 1:3-Sätzen. Einen möglichen fünften Satz verpasste der 48-Jährige, da er nach 10:4-Führung den vierten Satz noch mit 11:13 abgab.

Vor dem zweiten Einzeldurchgang war klar, das zwei Einzelerfolge zum Heimsieg reichen würden. Christian Stofleth konnte keinen weiteren Einzelsieg beisteuern. Er spielte im Spitzeneinzel gegen Frederik Stadler zu wechselhaft und kam nur selten in seinen gewohnten Rhythmus. Stadler gewann mit 11:1, 10:12, 11:2 und 11:7. Souverän spielte dagegen Peter Beranek auch gegen Jurij Magit, dem er bei seinem 3:1-Sieg nur einen Satzgewinn (10:12) gestattete. Das Unentschieden war nun sicher. Da Christos Dimitiou auch sein zweites Einzel trotz Satzgewinns erwartungsgemäß mit 1:3 gegen Nils Christmann verlor, lag die Verantwortung bei Maurice Engel, den siegbringenden letzten Einzelsieg gegen Jan Stippich einzufahren. Engel zeigte im ersten Satz eine Glanzleistung und überrumpelte Stippich mit 11:2. Im zweiten Satz vergab er zunächst drei Satzbälle bei 10:7-Führung, gewann aber in der Verlängerung mit 13:11. Gelaufen war das Spiel aber noch lange nicht. Stippich schlug im dritten Satz mit 11:3 zurück, traf fast jeden Ball und hatte auch mit Kantenbällen Glück. Ganz eng blieb dann der vierten Satz. Erst gegen Ende konnte sich Engel knapp mit 10:8 absetzen und den Satz und damit das Spiel mit 11:9 gewinnen. Somit war der 6:4-Sieg für die TTF Frankenthal amtlich.

Maurice Engel hatte mit seinen zwei Einzelsiegen einen entscheidenden Beitrag geleistet. „Nils Christmann im ersten Einzel hat mir von seiner Spielweise gut gelegen. Gegen Stippich wusste ich um unsere Siegchance. Ich habe mir aber keinen Druck gemacht, da wir in der Tabelle ja sehr gut stehen. Motiviert war ich aber natürlich schon. Gut, dass wir so gewonnen haben“, freute sich Maurice Engel nach dem Heimsieg. Bereits am nächsten Wochenende folgen am Samstag gegen TTC Berus und am Sonntag gegen DJK Heusweiler zwei weitere Heimspiele in der Peter-Trump-Halle.